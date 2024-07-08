26-летний полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков стал папой. Об этом он сам с радостью сообщил в личном телеграм-канале, у хавбека родилась дочка.

«День семьи, любви и верности. В этом году отмечаем с женой в новом статусе. 26.06.24, Облякова К.И», - написал футболист.

Также на событие в семье Обляковых отреагировали и в ЦСКА.

«Поздравляем Ваню и Наташу с рождением дочки!», - гласит пост пресс-службы «армейцев».

Не за горами новый сезон РПЛ. 20 июля «армейцы» Москвы будут играть с «Ростовом» Валерия Карпина в рамках первого тура Премьер-лиги. В прошлом сезоне ЦСКА стал шестым в турнирной таблице.