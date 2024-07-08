Смородская: «От Смолова всё ждут вторую молодость, а она не наступает»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская похвалила Фёдора Смолова. Новичок «Краснодара» уже неоднократно отмечался голами в летних товарищеских мачтах «быков».

«Раззабивался. Может, в «Краснодаре» вторая молодость у него случится, а то всё ждут её у него, а она как-то не наступает. Может и на лучшего бомбардира в РПЛ сможет замахнуться. У него есть все данные для этого», - рассуждает Смородская для Legalbet.

Напомним, Смолов вернулся в «Краснодар» этим летом в статусе свободного агента. Прежним его клубом было московское «Динамо». Ранее в составе южан он становился лучшим бомбардиром РПЛ.