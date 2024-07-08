Сёмин восхитился физической формой 54-летнего Онопко

В минувшее воскресенье в Минске прошёл товарищеский матч между легендами сборной Беларуси и легендами сборной России. Завершился поединок равенством в основное время (1:1) и победой россиян по пенальти – 5:4.

Главный тренер сборной легенд России Юрий Сёмин отметил прекрасную физическую форму защитника своей команды Виктора Онопко. Ныне он является ассистентом главного тренера сборной России.

«Один из самых старших, но и один из самых физически подготовленных игроков. Качества у него великолепные. На своей позиции был одним из лучших центральных защитников», - говорит Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Карьеру игрока Онопко завершил почти 20 лет назад в 2005 году. с 2009 года в московском ЦСКА стартовала его тренерская карьера.