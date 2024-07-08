Московский «Спартак» больше не рассчитывает на вингера команды Антона Зиньковского. Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По словам агента, Зиньковскому практически прямым текстом сказали, чтобы он искал себе новый клуб. При этом Гурцкая отметил, что это будет непросто, ведь «Локомотив» уже не может потянуть зарплату 28-летнего игрока, как и «Крылья Советов».

Зиньковский выступает за «Спартак» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал один ассист.

Контракт вингера с «красно-белыми» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.