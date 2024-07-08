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«Спартак» указал на дверь Зиньковскому слухи

08 Июля 2024 • 19:00 Комментировать (2)
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Московский «Спартак» больше не рассчитывает на вингера команды Антона Зиньковского. Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По словам агента, Зиньковскому практически прямым текстом сказали, чтобы он искал себе новый клуб. При этом Гурцкая отметил, что это будет непросто, ведь «Локомотив» уже не может потянуть зарплату 28-летнего игрока, как и «Крылья Советов».

Зиньковский выступает за «Спартак» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал один ассист.

Контракт вингера с «красно-белыми» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский Тимур Гурцкая трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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AndrewS
08 Июля 2024 в 19:33
Они что, с ума там сошли?! Уж кого-кого, а Зиньковского выкидывать!.. :(
Если правда, конечно. Бегемот тоже тот ещё "источник"!
CELTIC FROST
08 Июля 2024 в 19:08
О как.
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