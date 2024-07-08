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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» усилит атаку двумя легионерами

08 Июля 2024 • 18:56 Комментировать

Грозненский «Ахмат» пополнят два иностранных футболиста. Такой новостью делится спортивный директор команды Руслан Газзаев.

«Ещё будут новые футболисты, в ближайшие дни ждём двоих игроков. Оба они – игроки группы атаки, легионеры», - говорит Газзаев для Metaratings.

«Ахмат» по итогу прошлого сезона смог избежать вылета в Мелбет-Первую лигу благодаря серии побед на финише. Главным тренером грозненцев тогда был Магомед Адиев, этим летом специалист перестал совмещать посты в клубе и сборной Казахстана и остался исключительно главным тренером грозненского футбольного клуба.

Новый сезон для грозненского коллектива стартует домашним матчем с серебряным призёром РПЛ в лице «Краснодара» 21 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Руслан Газзаев
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