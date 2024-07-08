Стало известно, кто и когда примет решение по Николсону в «Спартаке»

Будущее нападающего Шамара Николсона в «Спартаке» остаётся неопределённым. Говорить о том, что ямайский форвард точно останется в московском клубе на сезон 2024/2025, на сегодняшний день нельзя.

Согласно информации Metaratings, решение по будущему Николсона будет принимать главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Это произойдёт тогда, когда сербский специалист оценит 27-летнего футболиста по тренировкам.

Ранее агент Николсона говорил о том, что футболист прибудет в расположение «Спартака» в скором времени.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Николсон поиграл в аренде за «Клермон».