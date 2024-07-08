Во «Фламенго» подтвердили интерес к Клаудиньо

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо может вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» близок к покупке 27-летнего футболиста. На данную информацию отреагировал президент бразильского клуба Маркос Браз.

— Мы действительно проявляем интерес к этому футболисту, мы рассматриваем данный трансфер, — цитирует функционера O Globo.

В сезоне-2023/24 на счету Клаудиньо пять забитых мячей и девять результативных передач в 43 встречах во всех турнирах.

Добавим, что контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро.