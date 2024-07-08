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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков и Латышонок – в старте «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»

08 Июля 2024 • 18:41 Комментировать
Зенит
...
Црвена Звезда
1 2.20 X 3.65 2 3.25
Через 0 ч. 38 мин.

Вечером понедельника питерский «Зенит» проведёт товарищеский матч на товарищеском Летнем кубке РПЛ. Соперником чемпиона России станет чемпион Сербии, белградская «Црвена Звезда». Клуб из Санкт-Петербурга назвал свой стартовый состав на матч, он выглядит так:

Латышонок, Волков, Эракович, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

Напомним, что ранее на турнире питерцы разгромили «Сочи» (5:2) и минимально обыграли гостя Кубка из Аргентины – клуб «Тальерес».

Текстовую трансляцию игры российского и сербского топ-клубов проведёт наш портал. Стартует поединок в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда

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ЗЕНИТ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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