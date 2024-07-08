Кривцов: Бекхэм — кумир моего детства

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о том, кто был его кумиром.

«Моим кумиром в детстве был Дэвид Бекхэм. А потом – Поль Погба. Форму с Бекхэмом я и в детстве хотел больше всего», — приводит слова Кривцова «Чемпионат».

При этом футболист признался, что ему хочется быть похожим на Кевина де Брёйне, который умеет выдавать отличные передачи.

В прошедшей кампании 21-летний Кривцов появился на поле в 35 встречах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Трудовой договор Кривцова с «быками» рассчитан до середины 2029 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в три с половиной миллиона евро.