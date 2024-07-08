Роша ведёт переговоры с ЦСКА о продлении контракта

В футбольном агентстве Sferico Sports ответили на вопрос о будущем защитника ЦСКА Виллиана Роши.

— Ведем разговор с ЦСКА о новом контракте. Посмотрим, чем все закончится, — заявили в агентстве порталу «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний бразилец принял участие в 36 встречах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал в свой актив один ассист.

Действующий трудовой договор Роши с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона ЦСКА финишировал на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.