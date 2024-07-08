Рианчо назвал возможную причину спада Соболева в «Спартаке»

Известный тренер Рауль Рианчо, который в своё время поработал в «Спартаке», высказался на тему низкой результативности нападающего Александра Соболева в прошлом сезоне. Рианчо допускает, что показатели Соболева могли снизиться из-за отсутствия в составе Георгия Джикии и Квинси Промеса.

«Низкая результативность Соболева в прошлом сезоне стала сюрпризом. Она могла упасть из-за ситуаций с Джикией и Промесом. Это лидеры команды, с которыми Александр привык находиться на поле», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в последнее время слухи связывают Александра Соболева с питерским «Зенитом». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 7,5 миллиона евро.