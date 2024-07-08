Дркушич рассказал, когда решится вопрос с его будущим клубом

Центральный защитник сборной Словении и «Сочи» Ваня Дркушич высказался о своей судьбе. Он рассказал, когда будет понятна ситуация с его будущим.

«Не хочу пока об этом. Думаю, что, как мой агент и сказал, моё будущее решится через недели две. Это пока всё, что я могу сказать», - говорит Дркушич для Metaratings.

Напомним, что словенцы с Дркушичем в центре обороны прошли в плей-офф Евро-2024. Все свои четыре матча (в основное время) балканская команда свела к ничьей. Лишь в серии пенальти в рамках 1/8 финала словенцы проиграли сборной Португалии и вылетели с Евро.

«Сочи» по итогу сезона РПЛ вылетел в Мелбет-Первую лигу.