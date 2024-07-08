Горбунов считает, что «Спартак» хочет продать Соболева

Александр Горбунов, который является первым тренером форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался о трансфере Виллиана Жозе.

Специалист признался, что не понимает, для чего «Спартак» приобрел 32-летнего бразильца, который не блещет результативностью.

— Раз они покупают форвардов, значит, они хотят продать Соболева. Очевидно, что этот вопрос решается, — приводит слова Горбунова издание «Спорт-Экспресс».

В минувшей кампании Соболев появился на поле в 34 встречах с учетом всех турниров, забил десять голов и стал автором девяти результативных передач.

Действующий трудовой договор 27-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Соболева составляет 7,5 млн евро.

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