Агент Шмейхеля ответил на вопрос о возможном трансфере в Россию

Агент Федерико Пасторелло, который работает с вратарём сборной Дании Каспером Шмейхелем, ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста в российский клуб.

«Возможен ли трансфер Каспера в Россию? Пока не знаю. Посмотрим», - цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

В настоящий момент 37-летний Каспер Шмейхель не имеет клубной прописки. Ранее датчанин поиграл в Европе за ряд клубов, в частности за «Лестер», с которым стал чемпионом в 2016 году.

Отметим, что Каспер Шмейхель отыграл по 90 минут во всех четырёх матчах сборной Дании на чемпионате Европы. В этих играх вратарь пропустил четыре гола.