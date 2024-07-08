Воронежский «Факел» объявил о продлении трудовых соглашений сразу с тремя игроками.

Как сообщает клубная пресс-служба, свои соглашения с клубом продлили полузащитник атаки Ильнур Альшин, полузащитник Вячеслав Якимов и игрок обороны Владислав Мастерной. Последний в «Факеле» уже пять лет, Альшин – с 2022 года в клубе. Для Якимова же прошлый сезон был дебютным в составе «огнеопасных».

Напомним, «Факел» по итогу прошлого сезона смог избежать стыковых матчей и финишировал на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Возглавляет команду бывший наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко.