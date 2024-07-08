Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 6 июля
Англия
1
Швейцария
1
1/4 - 6 июля
Нидерланды
2
Турция
1
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна задача «Динамо» на новый сезон

08 Июля 2024 • 18:02 Комментировать

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, высказался о задаче команды на новый сезон. По словам функционера, «бело-голубые» рассчитывают финишировать в топ-3 Премьер-лиги.

«На этот сезон «Динамо» ставит такие же цели, как и на прошлый. Задача команды: быть в медалях», - цитирует Гафина Sport24.

Прошлый чемпионат России «Динамо» завершило на третьей позиции. При этом команда Марцела Лички до последних секунд боролась за чемпионство. Чтобы выиграть титул, динамовцам было достаточно не проиграть «Краснодару» в последнем туре, но они уступили.

В первом туре РПЛ «Динамо» 20 июля сыграет против «Факела».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 Аршавин объяснил, почему арбитр Тэйлор провалил матч Испания - Германия Может ли матч Испания – Германия на Евро-2024 быть переигран
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье
Спортивные новости
Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Ольховский объяснил отказ российских теннисистов от участия в Олимпиаде Виктор Янчук: «Рублёв имеет потенциал, который всё равно покажет себя» Медведев справился со Штруффом и пробился в четвёртый круг Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июля
18:47 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто и когда примет решение по Николсону в «Спартаке»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Во «Фламенго» подтвердили интерес к Клаудиньо
18:41 · Россия. Премьер-лига
Глушенков и Латышонок – в старте «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Кривцов: Бекхэм — кумир моего детства
18:21 · Россия. Премьер-лига
Роша ведёт переговоры с ЦСКА о продлении контракта
18:18 · Россия. Премьер-лига
Рианчо назвал возможную причину спада Соболева в «Спартаке»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Дркушич рассказал, когда решится вопрос с его будущим клубом
18:12 · Россия. Премьер-лига
Горбунов считает, что «Спартак» хочет продать Соболева
18:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Шмейхеля ответил на вопрос о возможном трансфере в Россию
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Факел» продлил контракты с тремя игроками официально
18:02 · Россия. Премьер-лига
Стала известна задача «Динамо» на новый сезон
18:01 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» арендовал хавбека «Локомотива» официально
17:52 · Россия. Премьер-лига
«Нефтчи» отказался от экс-игрока «Спартака» слухи
17:45 · Россия. Премьер-лига
Шавло считает, что Николсону нужно дать шанс в «Спартаке»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» подписал Тимофеева на случай ухода Баринова»
17:15 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодар» может вернуться полузащитник
17:13 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо покинет «Зенит» — назван новый клуб бразильца слухи
16:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Сильянова: «К нам никто не обращался»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: Тяжело найти такого форварда, как Соболев
16:33 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» пыталось подписать игрока «Локомотива» слухи
16:25 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Спартак» хотел продлить контракт с Соболевым
16:18 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе» 1
16:12 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о возможном подписании Дзюбы и Джикии
15:57 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о трансферных планах
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» объявил об уходе Кади официально
Все новости
Рекомендуем