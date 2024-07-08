Стала известна задача «Динамо» на новый сезон

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, высказался о задаче команды на новый сезон. По словам функционера, «бело-голубые» рассчитывают финишировать в топ-3 Премьер-лиги.

«На этот сезон «Динамо» ставит такие же цели, как и на прошлый. Задача команды: быть в медалях», - цитирует Гафина Sport24.

Прошлый чемпионат России «Динамо» завершило на третьей позиции. При этом команда Марцела Лички до последних секунд боролась за чемпионство. Чтобы выиграть титул, динамовцам было достаточно не проиграть «Краснодару» в последнем туре, но они уступили.

В первом туре РПЛ «Динамо» 20 июля сыграет против «Факела».