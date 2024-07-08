Полузащитник московского «Локомотива» Андрей Никитин на грядущий футбольный сезон станет игроком тульского «Арсенала». Новостью делится пресс-служба «железнодорожников».

23-летний футболист в прошлом сезоне играл в «СКА-Хабаровске», другом клубе Мелбет-Первой лиги. За дальневосточный клуб он провёл 34 матча, забив в них два гола и оформив пять голевых передач. Основная позиция новичка «оружейников» - левый вингер, иногда может сыграть на позиции центрфорварда и левого защитника. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тыс. евро.

«Арсенал» по итогу прошлого сезона едва не пробился в РПЛ, проиграв стыковые матчи «Пари НН».