«Нефтчи» отказался от экс-игрока «Спартака»

Бывший защитник столичного «Спартака» Леон Классен мог оказаться в «Нефтчи».

Как утверждает Legalbet, 24-летний Классен мог подписать контракт с «Нефтчи», но агент игрока попросил паузу в переговорах, после чего азербайджанцы отказались от возможного сотрудничества.

Классен выступал за «Спартак» с января 2022 года, однако в конце июня «красно-белые» сообщили, что расторгли трудовой договор с защитником по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне Классен появился на поле в 11 встречах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и стал автором одной результативной передачи.