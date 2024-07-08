Шавло считает, что Николсону нужно дать шанс в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Сергей Шавло поделился комментарием о будущем форварда «красно-белых» Шамара Николсона.

«В некоторых матчах он неплохо себя показывал. Ему надо дать возможность себя проявить», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что Деяну Станковичу нужно определиться с игровой схемой, и если он будет играть с двумя нападающими, то четыре футболиста на эту позицию будет достаточно.

Напомним, минувший сезон 27-летний Николсон провел в аренде во французском «Клермоне». За это время форвард принял участие в 28 встречах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и стал автором трех ассистов.