Наумов: «Локомотив» подписал Тимофеева на случай ухода Баринова»

30-летний полузащитник Артём Тимофеев этим летом стал игроком московского «Локомотива». Бывший президент «Локо» Николай Наумов порассуждал о том, почему «железнодорожники» решили взять этого игрока.

«В клубе предполагают, что Баринов уйдёт. По всей видимости, Тимофеева и подписали на этот случай. Так бы они 30‑летнего игрока не стали бы подписывать», - говорит Наумов для телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» объявил о подписании Тимофеева в прошлый четверг. Стороны заключили трудовое соглашение на год, также есть автоматическая опция продления контракта. Ранее Тимофеев выступал за грозненский «Ахмат», покинул клуб хавбек свободным агентом.