В «Краснодар» может вернуться полузащитник

Полузащитник Юрий Газинский может снова стать игроком «Краснодара». В настоящий момент 34-летний футболист тренируется с «быками», и клуб обдумывает возможность подписания с Газинским контракта. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Sports.ru.

Юрий Газинский стал свободным агентом по завершению сезона 2023/2024, покинув «Урал». За «Краснодар» полузащитник выступал в 2013-2022 годах. За девять сезонов Газинский провёл 282 официальных матча, в которых забил 14 голов и отдал 29 голевых передач на партнёров.

Первый официальный матч нового сезона «Краснодар» проведёт уже 13 июля. В этот день «быки» разыграют с «Зенитом» трофей – суперкубок России.