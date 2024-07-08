Полузащитник «Зенита» Клаудиньо с большой долей вероятности продолжит карьеру во «Фламенго». Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По словам агента, «сине-бело-голубые» заработают на продаже 27-летнего хавбека 17 миллионов евро. При этом отмечается, что сделка затягивается из-за того, что «Фламенго» хочет разбить платеж на много лет.

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, забил пять голов и записал на свой счет девять результативных передач.