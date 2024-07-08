Агент Сильянова: «К нам никто не обращался»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, отреагировал на информацию о несостоявшемся трансфере игрока в «Динамо».

«Ничего об этом мне неизвестно. У Саши хороший контракт с «Локомотивом», в клубе он востребован. К нам никто не обращался», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что никаких предпосылок для ухода Сильянова из «Локомотива» нет.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагало «Локомотиву» пять миллионов евро за 23-летнего Сильянова.

В прошедшей кампании защитник принял участие в 27 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.