Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 6 июля
Англия
1
Швейцария
1
1/4 - 6 июля
Нидерланды
2
Турция
1
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сильянова: «К нам никто не обращался»

08 Июля 2024 • 16:52 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
20.07 15:00

Вадим Шпинёв, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, отреагировал на информацию о несостоявшемся трансфере игрока в «Динамо».

«Ничего об этом мне неизвестно. У Саши хороший контракт с «Локомотивом», в клубе он востребован. К нам никто не обращался», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что никаких предпосылок для ухода Сильянова из «Локомотива» нет.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагало «Локомотиву» пять миллионов евро за 23-летнего Сильянова.

В прошедшей кампании защитник принял участие в 27 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Вадим Шпинёв Александр Сильянов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

07 Июля
22:45
Баринов рассказал, что отказался от перехода в европейский клуб
14:05
Галактионов: Общались с Джикией, это топовый игрок
13:10
Булыкин сомневается, что Пиняев пойдёт в «Спартак»
10:35
Защитник «Локомотива» рассказал, кто станет новыми лидерами команды после ухода Глушенкова и Миранчука 1
06 Июля
20:29
Бурлак высказался о больших изменениях в составе «Локомотива»
16:38
Ташуев ответил, готов ли Пиняев стать лидером «Локомотива»
04 Июля
20:36
Гилерме рассказал, почему «Локомотив» не организовал ему прощальный матч
10:35
Экс-игрок «Спартака» рассказал о своём решении перейти в «Локомотив»
10:19
«Локомотив» сообщил о подписании бывшего футболиста «Спартака»
03 Июля
21:21
Мещеряков: «Миранчуку надо делать шаг вперёд, получать другие вызовы»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА АКРОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 Аршавин объяснил, почему арбитр Тэйлор провалил матч Испания - Германия Может ли матч Испания – Германия на Евро-2024 быть переигран
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором
Спортивные новости
Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Ольховский объяснил отказ российских теннисистов от участия в Олимпиаде Виктор Янчук: «Рублёв имеет потенциал, который всё равно покажет себя» Медведев справился со Штруффом и пробился в четвёртый круг Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июля
17:15 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодар» может вернуться полузащитник
17:13 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо покинет «Зенит» — назван новый клуб бразильца слухи
16:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Сильянова: «К нам никто не обращался»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: Тяжело найти такого форварда, как Соболев
16:33 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» пыталось подписать игрока «Локомотива» слухи
16:25 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Спартак» хотел продлить контракт с Соболевым
16:18 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе»
16:12 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о возможном подписании Дзюбы и Джикии
15:57 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о трансферных планах
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» объявил об уходе Кади официально
15:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сыграет с «Насафом» на «Лукойл Арене»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем спартаковца Николсона
15:37 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где Помазун начнёт новый сезон 1
15:28 · Россия. Премьер-лига
Шикунов ответил, могут ли Дзюба и Джикия найти команду в РПЛ
15:27 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потеряет важного игрока из-за Олимпиады
15:19 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга»: «Мы договорились с «Химками» о переходе Веры»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Видно, что Чалов мучается на краю»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Какая боль! «Сочи» разгромил «Тальерес» - 5:0 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Очень обидно, что у «Локомотива» нет средств, чтобы сохранить своего лучшего игрока»
14:53 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» объявил о возвращении Зотова официально
14:51 · Россия. Премьер-лига
Баринов назвал самую большую сумму премиальных в «Локомотиве»
14:43 · Россия. Премьер-лига
В «Алавесе» ответили на вопрос о Баринове
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» был сильнее «Ленинградца» 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, что не устроило Смолова в предложении клуба
14:23 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Нравится, что ЦСКА надёжно играет в обороне»
Все новости
Рекомендуем