Агент Сильянова: «К нам никто не обращался»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, отреагировал на информацию о несостоявшемся трансфере игрока в «Динамо».
«Ничего об этом мне неизвестно. У Саши хороший контракт с «Локомотивом», в клубе он востребован. К нам никто не обращался», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».
Агент отметил, что никаких предпосылок для ухода Сильянова из «Локомотива» нет.
Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагало «Локомотиву» пять миллионов евро за 23-летнего Сильянова.
В прошедшей кампании защитник принял участие в 27 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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