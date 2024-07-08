Кирьяков: Тяжело найти такого форварда, как Соболев

Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Специалист заявил, что Соболев является таранным нападающим, который хорошо себя проявляет внутри штрафной площади.

«Видимо, «Зенит» нуждается в таком нападающем. Может, в клубе недовольны игрой Сергеева или Кассьерры. С колумбийцем и Соболевым можно варьировать схему игры», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что уход Соболева станет большой потерей для «Спартака».

В сезоне-2023/24 форвард сыграл в 34 встречах, в которых забил десять голов и стал автором девяти ассистов.