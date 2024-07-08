«Динамо» пыталось подписать игрока «Локомотива»

Московское «Динамо» хотело приобрести крайнего защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

По информации издания «Спорт-Экспресс», «бело-голубые» предлагали «железнодорожникам» пять миллионов евро за 23-летнего Сильянова, но получили отказ.

Как утверждает источник, в трудовом договоре Сильянова с «Локомотивом» прописана сумма отступных, которая составляет десять миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Сильянов появился на поле в 27 встречах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал в свой актив одну голевую передачу.

Трудовой договор Сильянова с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года.