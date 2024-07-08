Гурцкая: «Спартак» хотел продлить контракт с Соболевым

Известный агент Тимур Гурцкая рассказал о том, что руководство «Спартака» хотело переподписать трудовой договор с форвардом Александром Соболевым.

«Они хотели его продлить на три года, но при этом сказали: «Ты быстро думай, потому что если нет, мы возьмем под тебя нападающего». Соболев – амбициозный парень, его это обидело», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По словам агента, Соболев понимает, что не будет играть, ведь есть купленный за большие деньги Угальде, а также новичок Виллиан Жозе.

Действующий контракт 27-летнего Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 7,5 млн евро.

Гурцкая: «Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе»