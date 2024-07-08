Гурцкая: «Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о реакции нападающего «Спартака» Александра Соболева на приход Виллиана Жозе.

«Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе, он очень болезненно это воспринял. Есть серия проблем. У Соболева есть недовольство прошлым годом», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По мнению агента, Соболев разочарован и тем, что в свое время руководство клуба не встало на его сторону в конфликте с Гильермо Абаскалем.

В прошедшем сезоне 27-летний Соболев принял участие в 34 играх во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет девять результативных передач.