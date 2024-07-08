В «Оренбурге» высказались о возможном подписании Дзюбы и Джикии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, могут ли защитник Георгий Джикия и нападающий Артём Дзюба оказаться в клубе.

«Думаю, мы завтра объявим игрока на одну из этих позиций. Ждать центрального нападающего и центрального защитника? Да», — цитирует Еремякина Metaratings.

Напомним, после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги Джикия покинул «Спартак» свободным агентом, то же самое касается и Дзюбы, ушедшего из «Локомотива».

21 июля «Оренбург» примет «Спартак» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Игра между командами стартует в 17:30 по московскому времени.