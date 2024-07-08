В «Оренбурге» рассказали о трансферных планах

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился комментарием о трансферных планах клуба.

«Думаю, что еще два новичка пополнят команду. Сегодня-завтра мы объявим одного из них, а дальше будем думать еще над одним трансфером», — приводит слова функционера Metaratings.

Напомним, 8 июля пресс-служба «Оренбурга» объявила о подписании 34-летнего Георгия Зотова.

По итогам прошедшего сезона подопечные Давила Деограсии заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 30 турах.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Оренбург» сыграет дома со «Спартаком». Матч состоится 21 июля.