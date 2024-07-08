Атакующий полузащитник Кади Боржес покинул «Краснодар». Клуб Российской премьер-лиги официально объявил о трансфере 28-летнего бразильца в «Ференцварош». «Быки» поблагодарили Кади за выступления и пожелали успехов в будущем.

Кади играл за «Краснодар» с января 2023 года. За полтора сезона полузащитник провёл 44 официальных матча, в которых записал на свой счёт семь голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Краснодар» проведёт в субботу, 13 июля. В этот день «быки» будут разыгрывать с «Зенитом» трофей – суперкубок России.