«Спартак» сыграет с «Насафом» на «Лукойл Арене»

15 июля состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и узбекистанским «Насафом». Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

Игра пройдет на домашнем стадионе «Спартака» — «Лукойл Арене». Старт поединка запланирован на 14:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что для нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича данный поединок станет первым на «Лукойл Арене».

Напомним, 7 июля «красно-белые» провели контрольный матч против «Уфы». Игра между командами завершилась победой столичного клуба с минимальным счетом 1:0.

Новый сезон чемпионата России стартует уже 20 июля.