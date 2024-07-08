Агент высказался о будущем спартаковца Николсона

Агент Ненад Портега, который работает с форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном, высказался о будущем футболиста. По словам агента, Николсон не имеет планов по уходу из стана «красно-белых».

«Шамар скоро приедет в расположение «Спартака». Тренер дал ему несколько выходных после Кубка Америки. Планов куда-то уходить из клуба у нас нет», - цитирует агента Sport24.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне Николсон на правах аренды выступал за французский «Клермон».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Шамара Николсона в 5 миллионов евро. Действующий контракт форварда с московским клубом рассчитан до середины 2026 года.