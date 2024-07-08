Стало известно, где Помазун начнёт новый сезон

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

— Думаю, Илья начнет сезон в ЦСКА, а дальше уже будем смотреть. Трансферное окно открыто до 12 сентября, так что дальше все может произойти, — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Напомним, последние три сезона 27-летний Помазун провел в аренде в «Урале».

В минувшем сезоне голкипер появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, пропустил 50 мячей и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.