Шикунов ответил, могут ли Дзюба и Джикия найти команду в РПЛ

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался о будущем экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии и бывшего форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению эксперта, оба футболиста еще смогут проиграть в чемпионате России, если не уедут в Турцию или Китай.

— Наверное, Артём поглядывает на «Шанхай Шеньхуа», и Слуцкий бы его с удовольствием к себе взял. Что касается Георгия, не знаю, с кем он ведет переговоры, но он, пригодится в РПЛ, — цитирует Шикунова Metaratings.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует уже 20 июля. Стоит сказать, что 13-го числа состоится матч за OLIMPBET-Суперкубок страны, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром».