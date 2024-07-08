«Динамо» потеряет важного игрока из-за Олимпиады

«Динамо» проведёт отрезок в начале сезона без важного футболиста. Капитан «бело-голубых» Фабиан Бальбуэна выступит за сборную Парагвая на футбольном турнире Олимпийских игр в Париже. О скором отъезде 32-летнего защитника стало известно «Чемпионату».

Стоит сказать, что Олимпиада не входит в список турниров ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать туда футболистов. Если Бальбуэна отправится на турнир, значит, «Динамо» одобрило такой шаг.

На олимпийском футбольном турнире выступают команды в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая сборная может заявить трёх футболистов вне возрастного лимита.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.