Президент «Оренбурга»: «Мы договорились с «Химками» о переходе Веры»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился комментарием о предстоящем переходе хавбека команды Лукаса Веры в «Химки».

— Мы договорились с «Химками» о переходе Веры. Сегодня он уже должен был пройти медосмотр, все уже оформлено, — приводит слова Еремякина Sport24.

В минувшей кампании 27-летний аргентинец принял участие в 30 встречах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» получит от «Химок» за трансфер Веры один миллион евро.

В первом туре нового сезона РПЛ «Оренбург» примет «Спартак», а «Химки» сыграют дома с махачкалинским «Динамо».