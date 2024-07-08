Масалитин: «Видно, что Чалов мучается на краю»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре «красно-синих» под руководством Марко Николича.

Напомним, текущим летом ЦСКА принял участие в Братском кубке, в котором занял первое место.

Эксперт отметил, что ЦСКА показал хороший результат, но в игре серьезных изменений не произошло. По мнению Масалитина, новый тренер команды неправильно использует Фёдора Чалова.

«Есть негативные моменты: Чалов и Мусаев играют не на своих позициях. Видно, что Чалов мучается на краю. Он будет отрабатывать, но его профиль — голы забивать», — цитирует Масалитина «Матч ТВ».

Напомним, прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги ЦСКА завершил на шестой позиции, после чего было принято решение расстаться с главным тренером Владимиром Федотовым.

В рамках первого тура нового сезона РПЛ столичный клуб встретится в гостях с «Ростовом». Игра между командами состоится 20 июля.