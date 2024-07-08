Какая боль! «Сочи» разгромил «Тальерес» - 5:0

В понедельник на Winline Летнем кубке проходил матч между «Сочи» и «Тальересом». Российская команда добилась победы, причём крупно – со счётом 5:0. Авторами голов стали Мартин Крамарич, Илья Сафронов, Даниил Мартовой, Владислав Лёвин и Руслан Барт.

Ранее в матчах этого турнира «Сочи» потерпел два поражения: от «Зенита» со счётом 2:5 и от «Црвены Звезды» со счётом 0:2.

Напомним, что весной «Сочи» вылетел из Российской премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу. Команда финишировала на последнем месте в топ-дивизионе.