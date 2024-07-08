Какая боль! «Сочи» разгромил «Тальерес» - 5:0

В понедельник на Winline Летнем кубке проходил матч между «Сочи» и «Тальересом». Российская команда добилась победы, причём крупно – со счётом 5:0. Авторами голов стали Мартин Крамарич, Илья Сафронов, Даниил Мартовой, Владислав Лёвин и Руслан Барт.
Ранее в матчах этого турнира «Сочи» потерпел два поражения: от «Зенита» со счётом 2:5 и от «Црвены Звезды» со счётом 0:2.
Напомним, что весной «Сочи» вылетел из Российской премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу. Команда финишировала на последнем месте в топ-дивизионе.
Протокол игры
|(1:0) Крамарич Мартин30'
|(2:0) Сафронов Илья59'
|(3:0) Заика Кирилл80'
|(4:0) Лёвин Владислав88'
|(5:0) Барт Руслан 90'
Дёгтев Александр 46' (Рудаков Максим ( 46' ) •Макарчук Артём 25' •Алвес Марсело•Заика Кирилл•Кравцов Кирилл•Литвинов Вячеслав•Макаров Александр Юрьевич•Сааведра Игнасио•Бурмистров Никита•Крамарич Мартин•Фёдоров Захар
Моралес Лукас•Бенавидес Гастон•Мантилья Кевин 47' (Суарес Леонардо ( 47' ) •Сааведра Франко 27' •Каталан Матиас 47' (Сеговия Иманоль ( 47' ) •Галарса Матиас 46' (Педано Игнасио ( 46' ) •Исмаэль Мартинес 46' (Бартиччотто Бруно ( 46' ) •Ортегоса Диего 47' (Портильо Хуан Карлос ( 47' ) •Портильо Маркос 44' 46' (Ботта Рубен ( 46' ) •Джиротти Федерико 46' (Портилья Хуан ( 46' ) •Руис Родригес Рамиро 47' (Депьетри Валентин ( 47' )
Сегодня. Стадион "Газпром Арена " (Санкт-Петербург).
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