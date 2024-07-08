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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Какая боль! «Сочи» разгромил «Тальерес» - 5:0

08 Июля 2024 • 15:11 Комментировать (1)
Сочи
5:0
Тальерес Кордоба
окончен

В понедельник на Winline Летнем кубке проходил матч между «Сочи» и «Тальересом». Российская команда добилась победы, причём крупно – со счётом 5:0. Авторами голов стали Мартин Крамарич, Илья Сафронов, Даниил Мартовой, Владислав Лёвин и Руслан Барт.

Ранее в матчах этого турнира «Сочи» потерпел два поражения: от «Зенита» со счётом 2:5 и от «Црвены Звезды» со счётом 0:2.

Напомним, что весной «Сочи» вылетел из Российской премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу. Команда финишировала на последнем месте в топ-дивизионе.

Протокол игры  
Сочи5:0Тальерес Кордоба
(1:0) Крамарич Мартин30'  
(2:0) Сафронов Илья59'  
(3:0) Заика Кирилл80'  
(4:0) Лёвин Владислав88'  
(5:0) Барт Руслан  90'  
Дёгтев Александр   46' (Рудаков Максим (   46' ) Макарчук Артём   25' Алвес МарселоЗаика КириллКравцов КириллЛитвинов ВячеславМакаров Александр ЮрьевичСааведра ИгнасиоБурмистров НикитаКрамарич МартинФёдоров Захар
Запасные: Хежев АстемирБарт РусланСуслов КириллЛёвин ВладиславЛазарев ВадимКожемякин ОлегМартовой ДаниилМагаль РусланЗаболотный НиколайШагиахметов РусланУшатов КириллСауль ГуарирапаСафронов Илья
Моралес ЛукасБенавидес ГастонМантилья Кевин   47' (Суарес Леонардо (   47' ) Сааведра Франко   27' Каталан Матиас   47' (Сеговия Иманоль (   47' ) Галарса Матиас   46' (Педано Игнасио (   46' ) Исмаэль Мартинес   46' (Бартиччотто Бруно (   46' ) Ортегоса Диего   47' (Портильо Хуан Карлос (   47' ) Портильо Маркос   44'   46' (Ботта Рубен (   46' ) Джиротти Федерико   46' (Портилья Хуан (   46' ) Руис Родригес Рамиро   47' (Депьетри Валентин (   47' )
Запасные: Мартинес ЛаутароГаллард ДжеремиасВиго АлексДавила ВикторЭррера ГидоРиверос Блас
Сегодня. Стадион "Газпром Арена " (Санкт-Петербург).
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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Тальерес Кордоба

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
08 Июля 2024 в 15:34
Вот смотри супер тренер Семак, как надо играть Сочи с игроками маленькими зарплатами (наверняка у Зенита Вендел один получает больше всех вместе) выносят этих Тальересов, а всё почему да потому что в Сочи настоящий тренер! был бы такой в Зените и тогда и игра бы была и не три состава
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