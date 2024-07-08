Баринов: «Очень обидно, что у «Локомотива» нет средств, чтобы сохранить своего лучшего игрока»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о летнем трансфере Максима Глушенкова в «Зенит». Питерцы, как известно, предложили футболисту значительно более высокие финансовые условия.

«Таких игроков обязаны сохранять! Прошлый сезон был лучшим карьере Макса. Просто лучшим! Он делал разницу на поле. Мне очень обидно, что у клуба нет средств, чтобы сохранить своего лучшего игрока», - цитирует Баринова Sport24.

Баринов добавил, что то же самое относится к Рифату Жемалетдинову и Антону Миранчуку. По словам капитана «Локомотива», в команде должны быть такие игроки, если она хочет на что-то претендовать.

Первый матч сезона 2024/2025 «Локомотив» проведёт 20 июля – против «Акрона».