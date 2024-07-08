«Оренбург» объявил о возвращении Зотова

Крайний защитник Георгий Зотов перебрался из «Крыльев Советов» в «Оренбург» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал оренбургского коллектива.

Напомним, 34-летний футболист уже выступал за «Оренбург» в сезоне-2019/20 на правах аренды.

В минувшем сезоне Зотов появился на поле в 20 встречах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Зотова составляет 200 тысяч евро.

Напомним, прошлый сезон «Оренбург» завершил на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.