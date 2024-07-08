Баринов назвал самую большую сумму премиальных в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о самых высоких премиальных, которые он получал по ходу своей карьеры. По словам футболиста, наиболее высокие премии были за победы «железнодорожников» в Лиге чемпионов.

«После побед над «Галатасараем» и «Байером» в Лиге чемпионов. В обоих случаях заплатили около двух миллионов рублей», - цитирует Баринова Sport24.

Всего за первую команду «Локомотива» Дмитрий Баринов провёл 215 официальных матчей. На счету полузащитника 10 забитых голов 14 результативных передач на партнёров.

Первый матч сезона 2024/2025 «Локомотив» проведёт в субботу, 20 июля, - против «Акрона».