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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Алавесе» ответили на вопрос о Баринове

08 Июля 2024 • 14:43 Комментировать

Серхио Фернандес, который работает на должности спортивного директора «Алавеса», дал комментарий по поводу возможного подписания российского полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«На данный момент это не вариант. Тренер предпочитает другие позиции», - цитирует Фернандеса Sport24.

«Алавес» является середняком Ла Лиги – прошлый чемпионат команда завершила на десятой позиции.

Дмитрий Баринов имеет с «Локомотивом» контракт, который рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.

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