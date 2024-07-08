«Зенит» был сильнее «Ленинградца»

В понедельник «Зенит» в рамках подготовки к новому сезону проводил товарищеский матч против «Ленинградца». Команда Сергея Семака отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Александр Ерохин.

Свой первый матч в сезоне 2024/2025 «Зенит» проведёт уже очень скоро – в субботу, 13 июля. В этот день команда Сергея Семака разыграет с «Краснодаром» трофей – суперкубок России. Поединок состоится в Волгограде.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.

«Зенит» - «Ленинградец» - 1:0 (1:0).

Голы: Ерохин, 31 – 1:0.