В «Динамо» рассказали, что не устроило Смолова в предложении клуба

Павел Пивоваров, который работает на должности генерального директора «Динамо», высказался о переговорах с нападающим Фёдором Смоловым. Как известно, футболист этим летом покинул московский клуб и перебрался в «Краснодар», за который уже выступал ранее.

«Мы не сошлись по финансовым условиям. Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную – бонусы, премиальные. И вот по форме реализации переменной части клуб и Смолов не сошлись», - цитирует Пивоварова Sport24.

Пивоваров добавил, что Смолова не устроило количество игрового времени и матчей, при которых выплачиваются бонусы.

Напомним, что «Динамо» прошлый чемпионат России завершило на третьем месте в турнирной таблице. Первую игру нового сезона команда Марцела Лички проведёт в субботу, 20 июля, - против «Факела».