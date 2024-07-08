Тошич: «Нравится, что ЦСКА надёжно играет в обороне»

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился комментарием об игре столичного клуба под руководством Марко Николича.

«Нравится, что команда надежно играет в обороне. За два матча на турнире у ворот «армейцев» соперники почти ничего не создали», — приводит слова Тошича Bobsoccer.

37-летний Тошич принял участие в Братском кубке, сыграв несколько минут за ЦСКА. По итогам турнира «красно-синие» заняли первое место, не пропустив при этом ни одного гола. Сам Тошич отметился голом.

В первом туре нового сезона чемпионата России ЦСКА встретится на выезде с «Ростовом». Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.