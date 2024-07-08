Полузащитник Точукву Ннади интересен трём топовым клубам из России. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказали в агентстве TD Management, которое работает с 21-летним Ннади. О каких именно российский клубах идёт речь, пока что неивестно.

«Ннади интересен трём топ-клубам в России. Пока это всё, что мы можем сказать», - заявили в TD Management.

Точукву Ннади на клубном уровне с января текущего календарного года представляет бельгийский «Зульте-Варегем». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нигерийского опорного полузащитника в 900 тысяч евро.