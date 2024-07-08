Баринов рассказал, куда точно не перейдёт

Полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть «Локомотив» в летнее трансферное окно. При этом капитан «железнодорожников» точно не перейдёт в другой клуб из России. Об этом рассказал сам Баринов.

«Сейчас я тебе могу честно сказать – не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда-то из «Локомотива», то только в Европу. Пусть кому-то эти слова покажутся громкими, но это правда», - цитирует Баринова Sport24.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Дмитрия Баринова в 8 миллионов евро. Действующий контракт связывает полузащитника с «Локомотивом» до середины 2026 года.