Смородская: «Чего «Локомотив» добивается, вылета из РПЛ?»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента «Локомотива», оценила работу клуба на трансферном рынке. Как известно, летом «железнодорожники» расстались с целым рядом футболистов, в том числе с Максимом Глушенковым и Антоном Миранчуком.

Смородская не понимает действий «Локомотива» и считает, что с такой политикой команда не может решать большие задачи.

«Какое-то сумасшествие творится в «Локомотиве», и все молча за этим наблюдают. Чего они добиваются, вылета в Первую лигу? Что вообще происходит?» - цитирует Смородскую «РИА Новости».

Напомним, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции.