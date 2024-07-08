Баринов рассказал, кто участвовал в самой жёсткой драке в «Локомотиве»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что видел много драк в ходе выступлений за московский клуб. Футболист даже назвал двух участников самой жёсткой драки из тех, за которыми ему приходилось наблюдать.

«Я видел много драк. Самая жёсткая – Михалик против Пейчиновича. Серьёзно рубились ребята. Причём я даже не помню, из-за чего», - цитирует Баринова Sport24.

Московский «Локомотив» в настоящий момент ведёт подготовку к старту следующего чемпионата России. В первом туре команда Михаила Галактионова будет играть против новичка – против «Акрона». Матч состоится в субботу, 20 июля.

Баринов назвал игрока «Локомотива», с которым чуть не подрался