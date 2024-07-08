Баринов назвал игрока «Локомотива», с которым чуть не подрался

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о том, что недавно он чуть не подрался с одним из футболистов команды. Этим футболистом является защитник Наир Тикнизян.

«Не так давно сцепились с Наиром Тикнизяном. Произошло недопонимание, полезли друг на друга, но нас успели растащить. Через минуту мы уже пожали друг другу руки», - рассказал Баринов в интервью Sport24.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к старту следующего чемпионата России. В первом туре команда Михаила Галактионова будет играть против повысившегося в классе «Акрона». Матч пройдёт в субботу, 20 июля.

Добавим, что прошлый сезон Премьер-лиги «Локомотив» завершил на четвёртом месте.